Байден отменил решение Трампа об ограничении въезда в США

Президент США Джо Байден отметил решение своего предшественника Дональда Трампа об ограничении въезда в страну для некоторых категорий иностранных граждан, сообщает РИА Новости.

«[Решение] не защищает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это вредит Соединенным Штатам», – подчеркнул Байден.

Глава государства пояснил, что указ Трампа не позволяет членам семей граждан США и законных постоянных жителей страны присоединиться к своим родственникам. Кроме того, ограничение на въезд «вредит отраслям в Соединенных Штатах, где используются таланты со всего мира».

В 2020 году 45-й президент США Дональд Трамп подписал указа, который препятствовал въезду в страну «иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США» во время пандемии COVID-19.

Ранее Байден отменил запрет на въезд в Соединенные Штаты граждан ряда мусульманских стран.