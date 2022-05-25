Президент США Джо Байден принял решение оставить Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в списке террористических организаций.

Как передает РИА Новости, об этом пишет американская газета Politico.

В марте портал Axios сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность убрать КСИР из списка террористических организаций в обмен на обязательство со стороны Тегерана перейти к деэскалации в регионе. Позднее портал, ссылаясь на источники, писал, что администрация США может ужесточить позицию по вопросу об исключении КСИР из списка террористических организаций из-за несогласия Тегерана с выдвигаемыми требованиями и внутреннего давления.

«Другой человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что Байден сообщил о своем решении во время телефонного разговора 24 апреля с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, добавив, что решение было передано как совершенно окончательное и что окно для иранских уступок закрыто», — пишет издание.

По мнению газеты, такое решение Белого дома может усложнить восстановление ядерной сделки.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как «скромный», призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.