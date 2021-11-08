Президент США Джо Байден в воскресенье осудил атаку на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и призвал привлечь виновных к ответственности.

Как передает ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Я решительно осуждаю террористическую атаку на резиденцию премьера Ирака … Я рад, что премьер-министр не пострадал, а также высоко ценю лидерство, которое он продемонстрировал, призывая к спокойствию, сдержанности и диалогу для защиты государственных институтов и укрепления демократии… Виновные в этом теракте… должны быть привлечены к ответственности», — говорится в письменном заявлении.

Байден также подчеркнул, что дал указание своей администрации предоставить силам безопасности Ирака всю необходимую им помощь в расследовании и выявлении ответственных за нападение. «Я самым решительным образом осуждаю тех, кто использует насилие для подрыва демократического процесса в Ираке… США твердо поддерживают народ и правительство Ирака в их стремлении защищать суверенитет и независимость Ирака», — добавил президент США.