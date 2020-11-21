Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря

 

Вероятный победитель выборов президента США Джо Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря страны. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

По его данным, этот пост может занять Тони Блинкен, дипломат и давний союзник Байдена. Эту информацию подтвердил бывший чиновник администрации 44-го президента Барака Обамы. Другими кандидатами называют сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого замгоссекретаря и посла в России Уильяма Бернса и бывшего советника Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Отмечается, что официально о назначении госсекретаря США будет объявлено на следующей неделе.

| 2020-11-21T09:41:42+04:00 21 ноября 2020, 10:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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