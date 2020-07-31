Байден объявит о согласии стать кандидатом на пост президента США 20 августа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден объявит о своем согласии баллотироваться на пост президента страны от Демократической партии 20 августа, передает ТАСС.

Это произойдет в ходе съезда демократов, который пройдет с 17 по 20 августа в Милуоки (штат Висконсин).

Во второй день встречи, 18 августа, делегаты выдвинут кандидата на пост президента и проведут голосование по его кандидатуре. В связи с тем, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерса вышел из борьбы, итог выборов предопределен.

В третий день работы съезда, 19 августа, Байден выберет вице-президента.