Байден объявил вывод войск из Афганистана с 1 мая

Президент США Джозеф Байден заявил, что США выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«США начнут окончательный вывод военнослужащих с 1 мая этого года», — сказал Байден.

Он добавил, что вывод войск будет проходить упорядоченно и в координации с союзниками, которые имеют больше сил в Афганистане, чем США.

«Мы завершим вывод до того, как будем отмечать годовщину событий 11 сентября», — сказал Байден.

При этом президент подчеркнул, что США добились выполнения всех своих задач в Афганистане.

«Пришло время положить конец самой длинной войне Америки, пришло время вернуть наших военных домой», — добавил Байден.

Ранее президенты Афганистана и США Ашраф Гани и Джо Байден провели телефонный разговор и обсудили вывод войск США из страны к сентябрю.