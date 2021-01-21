Байден объявил день инаугурации национальным днем единства в США

Президент США Джозеф Байден подписал в среду прокламацию, объявляющую день его инаугурации 20 января национальным днем единства. Текст документа распространил телеканал ABC, передает ТАСС.

«Сегодня мы празднуем триумф демократии после выборов, в ходе которых проголосовало больше американцев, чем когда-либо ранее в нашей истории, и по итогам которых воля народа была услышана и выполнена», — говорится в заявлении. «Я, Джозеф Байден, президент Соединенных Штатов Америки, <…> объявляю 20 января 2021 года национальным днем единства», — отмечается в документе.

Церемония инаугурации Джозефа Байдена прошла в среду в полдень на ступенях здания Конгресса США. Бывший президент республиканца Дональд Трамп на церемонии не присутствовал, улетев за несколько часов до ее начала во Флориду.

6 января его сторонники ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал Байден. Толпа двинулась к зданию Конгресса, после того как Трамп обратился к собравшимся на митинге у Белого дома.