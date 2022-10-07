Президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия при условии, что ситуация продолжит развиваться так, как она развивается в настоящий момент.

Как передает ТАСС, слова американского президента, выступавшего в четверг на мероприятии Демократической партии, приводит пресс-пул Белого дома.

«Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается», — заявил Байден.

Глава Белого также утверждал, что «достаточно хорошо» знает президента России Владимира Путина, поэтому считает, что он «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия». При этом Байден отметил, что он не может представить себе такую ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия не привело бы к полномасштабной ядерной войне. «Я не думаю, что существует возможность с легкостью использовать тактическое ядерное оружие, чтобы это не закончилось армагеддоном», — сказал он.

Байден 21 сентября заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что Москва выступила с «откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения».