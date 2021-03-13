Байден из-за «Северного-потока — 2» оказался «между молотом и наковальней»

Президент США Джо Байден попал в «деликатную дипломатическую ситуацию» из-за новых санкций против газопровода «Северный поток — 2», которые могут быть введены в мае. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

По информации издания, администрация американского президента с одной стороны желает помешать реализации проекта, а с другой — не хочет портить отношения с Германией, выступающей за завершение строительства трубопровода.

«Мы оказались между молотом и наковальней», — отметил один из собеседников издания.

Он также заявил, что Белый дом продолжает изучать компании, которые могут иметь отношение к строительству «Северного потока — 2».

Отмечается, что Байден также находится под давлением обеих парламентских партий. Как известно, сенатор-республиканец Тэд Круз заблокировал кандидатуры американского лидера на посты директора ЦРУ и заместителя госсекретаря, чтобы заставить Байдена принять более решительные меры в отношении газопровода.(Газета.Ru)