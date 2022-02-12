Президент США Джозеф Байден и российский лидер Владимир Путин начали телефонные переговоры. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в Белом доме.

Звонок «по защищенной линии связи начался в 11.04» по времени Восточного побережья США (20.04 по бакинскому), говорится в сообщении, распространенном пулом Белого дома.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее указывал, что разговор пройдет по запросу американской стороны.

Беседе предшествовали 12 февраля контакты по линиям глав оборонных и внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.

Кроме того, ранее в тот же день состоялись длительные телефонные переговоры Путина с главой французского государства Эмманюэлем Макроном. По данным французского телеканала Europe1, они продолжались 1 час 40 минут.

Как указали в пресс-службе Елисейского дворца, Макрон сообщил своему собеседнику об «озабоченности своих европейских партнеров» и союзников в связи с сообщениями о якобы близящемся вторжении России в Украину. Президент Франции заявил российскому лидеру, что искренний диалог «несовместим с эскалацией» вокруг Украины.