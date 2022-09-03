Всенародный любимец Бахрам Багирзаде празднует юбилей. Завтра колоритному бакинцу, большому патриоту своей Родины, легендарному КВНщику и успешному издателю исполнится 50 лет.

В преддверии дня рождения Бахрам Багирзаде ответил на вопросы корреспондента #, искренне рассказав о своих ценностях, жизненных приоритетах, семье, любви и политике:

С каким чувством всенародный любимец, «вечный бакинец» Бахрам Багирзаде встречает свои 50?

Встречаю с мольбой к Всевышнему за то, что 2 года назад я смог вернуться на эту грешную землю. Я хорошо осознаю, что этот день мог просто не наступить для меня. Я буквально вернулся с того света! И поэтому всю оставшуюся жизнь я буду благодарить Бога за то, что он позволил мне продолжить свой путь. Буду читать дуа за свою маму, которая вымолила меня у Всевышнего. В те трудные для нашей семьи дни рядом со мной также постоянно находилась моя сестра, моя неутомимая супруга. Моя семья постоянно ощущала поддержку нашего Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан ханум, которые ни на минуту не оставляли мое лечение без своего пристального внимания.

Подходящий момент, чтобы спросить у вас о детских и юношеских мечтах. Что не удалось осуществить из задуманного, а что, наооброт, удалось и даже с лихвой?

Я человек, который с раннего детства, даже не зная канонов нашей религии, всегда уповал на Всевышнего. Я верил в Аллаха, и он дал мне возможность претворить в жизнь все мои идеи, задумки и мечты. Вплоть до совершения хаджа. Не каждому выпадает эта благодать. Я мечтал о часах Montana, и недавно купил их. К сожалению, в детстве я не смог себе позволить это сделать — папа не распологал такими деньгами, а часы эти стоили около 80 рублей. Недавно купил их и осущетвил эту маленькую мечту своего детства. Я мечтал играть в КВН, стать чемпионом школы, потом института и города, но Бог дал мне больше — я стал четырехкратным чемпионом СНГ и обладателем Кубка «Турнира десяти ХХ века». Можно еще долго рассказывать о мечтах, которые мне удалось воплотить, и которые еще предстоит воплотить. Я всегда говорю, что человек умирает тогда, когда перестает мечтать. И даже в 50 я продолжаю мечтать, и просить Бога о дозволенных благах.

До определенного момента вас обожали за неповторимый образ в КВН — парень в кепке, покоривший южным колоритом и юмором всех и вся. Сейчас вас любят и за многие другие дела и проекты. В частности, за активную издательскую деятельность и вклад в образование. Ощущаете ли вы себя по-прежнему «парнем в кепке», и если да, что дают вам эти ощущения?

Почитателями моего творчества являются представители трех поколения. Первые меня знают как актера команды КВН «Парни из Баку», вторые — как актера театра «Планета Парни из Баку», в котором я играю последние 15 лет. И, к сожалению, третье поколение знает меня как мужчину, который бреет лицо на экранах телевизора. Такая была пора…

Вы как-то рассказывали, что у вас дома целая коллекция кепок. Кто их вам дарит, и какие «экспонаты» самые ценные?

У меня очень много кепок, которые в свое время мне подарил продавец молока в нашем дворе. Он приезжал из Новханы. Самую первую кепку мне подарил именно он, и до конца жизни этот человек говорил: «Я в своей жизни нигде не был, кроме Баку, а моя кепка путешествовала ро всему миру. И это действительно так — с этой кепкой я побывал в более чем 50 странах мира, не говоря уже о городах. Вторую кепку мне подарил на мое 20-летие Тимур Вайнштейн. Друг отца привозил мне кепки из Шеки. Мне и сейчас дарят кепки. Была даже идея открыть небольшой магазин «Кепки от Бахрама», но я не бизнесмен, эта идея так и осталась в планах. Появилась и другая мечта — открыть музей Баку, но об этом я расскажу потом.

Вы вообще подарки любите?

Да, очень люблю, но не получать, а дарить. Так я получаю огромное моральное удовольствие. По гороскопу я — Дева, а люди этого знака очень функциональные, мы любим дарить нужные вещи, которые принесут пользу. Подарки с бухты-барахты — это точно не про нас.

А супруга обычно что дарит вам на дни рождения?

Супруга не только на дни рождения делает мне подарки. Она каждый день дарит мне положительные эмоции. В последние годы я получаю заряд именно от этого. Лучший подарок для меня — это нежное слоао, это ласка, это правильный взгляд с блеском в глазах.

Бахрам, ваши подписчики и поклонники часто просят вас податься в мэры, депутаты. Если говорить откровенно, рассматриваете ли вы для себя такую карьеру?

Нет, нет и еще раз нет! Хотя я был и мэром, и депутатом — мне повезло, я играл в КВН. И сыграл очень много ролей. А политика — это не мое Ею должны заниматься политики. политика это не мое. Если же называть политикой все то, чем я занимаюсь в последние 30 лет, то политика эта заключается в том, что я люблю свою Родину, люблю свою страну, свой народ и своего Президента, которого я никогда не подводил, и всегда старался представить свою нацию с лучшей стороны.

Как будете отмечать юбилей?

Недавно прочитал, что надо общаться с теми людьми, которых очень хочешь обнять. День рождения, особенно юбилей — это такой праздник, когда хочется, чтобы рядом были именно такие люди. Но их, к сожалению, осталось мало в моей жизни. Не знаю, буду ли я справлять праздник, но знаю одно — рядом будут самые дорогие и близкие люди. А главный подарок я получил от судьбы два года назад, когда вернулся из комы.

Часто ли вы обижаетесь?

В последние годы не обижаюсь вообще! Обида не входит в характер мужчины. Мужчина должен делать выводы.

2 года назад мы вернули свои земли и вошли в историю как единственная страна современного мира, которой это удалось. Как вы расцениваете эти события?

Мы вернули свои земли под руководством нашего главнокомандующего за 44 дня, мы вошли в историю и мы продемонстрировали всему миру свою волю и силу. Сейчас перед нами стоит другая, не менее важная задача — отстроить все, что было разрушено оккупантами. Строительство школ, дорог, жилых комплексов. Каждый азербайджанец, который считает себя патриотом, должен не в грудь себя бить и ходить с флагом, а внести свой вклад в это большое строительство и возрождение, заниматься самообразованием, быть образцовым специалистом своего дела. Только так мы сможем победить, и в первую очередь себя! Мы должны сплотиться вокруг нашего мудрого президента, который расставил все фигуры на доске, как гроссмейстер международого класса, оставив других в цейтноте. Мы — очень пассионарная нация, мы умеем строить, создавать, творить, созидать.

P.S. Коллектив редакции # сердечно поздравляет Бахрама Багирзаде с юбилем!