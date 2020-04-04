Бахрам Багирзаде выпустил кулинарную книгу для детей

Вышла в свет  долгожданная книга Бахрама Багирзаде «Азербайджанская кухня для детей».

Как сообщил автор #, в книжных магазинах  Баку она появится после окончания карантина. Бахрам с большой любовью и уважением  к традициям азербайджанской кухни собрал лучшие рецепты, адаптированные для наших детей, чтобы сделать процесс приготовления азербайджанских блюд интересным и увлекательным.

«Читайте,  готовьте, радуйте  и удивляйте свою семью и друзей  вкусными блюдами, которые вы сотворите собственными руками!  И помните:  сегодня уметь готовить — это очень модно, причём, не только для девочек, но и для мальчиков!», — говорит Бахрам.

| 2020-04-04T14:53:17+00:00 4 апреля 2020, 17:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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