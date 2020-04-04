Бахрам Багирзаде выпустил кулинарную книгу для детей

Вышла в свет долгожданная книга Бахрама Багирзаде «Азербайджанская кухня для детей».

Как сообщил автор #, в книжных магазинах Баку она появится после окончания карантина. Бахрам с большой любовью и уважением к традициям азербайджанской кухни собрал лучшие рецепты, адаптированные для наших детей, чтобы сделать процесс приготовления азербайджанских блюд интересным и увлекательным.

«Читайте, готовьте, радуйте и удивляйте свою семью и друзей вкусными блюдами, которые вы сотворите собственными руками! И помните: сегодня уметь готовить — это очень модно, причём, не только для девочек, но и для мальчиков!», — говорит Бахрам.