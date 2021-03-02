Бахчели назвал Армению игрушкой в руках внешних сил

Армения – государство-террорист и игрушка в руках внешних сил. Об этом, по сообщению Агентства Анадолу, заявил лидер одной из ведущих оппозиционных сил Турции — Партии националистического движения Девлет Бахчели во вторник на заседании парламентской фракции в Анкаре.

Политик выразил надежду на то, что Армения не пойдет по пути военных переворотов.

Бахчели коснулся также темы закупки российских ЗРК С-400 и реакции США на оборонное сотрудничество Турции и России.

«В вопросе закупки российских ЗРК С-400, Турция должна основываться на собственных национальных интересах, и не оглядываться на позицию других. Мы не собираемся запирать эти комплексы на складах. Не для того тратились такие средства», — подчеркнул политик.

По его словам, Турция не вмешивается в вопросы вооружения США и ожидает от американской стороны аналогичной позиции.