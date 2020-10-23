B Будапеште состоялась акция протеста против гянджинского террора

Наши соотечественники, проживающие в Венгрии, провели перед церковью “Szent İstvan Basilica”, расположенной в центре Будапешта, санкционированную акцию в знак протеста против военной провокации Армении и с целью доведения до венгерской общественности азербайджанских реалий.

В акции, организованной Объединением венгерско-азербайджанской молодежи и Домом Азербайджана в Будапеште, приняли участие члены азербайджанской диаспоры и тюркоязычных общин, наша молодежь, обучающаяся в этой стране, и местные жители. Участники акции с государственными флагами Азербайджана, Турции и Венгрии, а также лозунгами «Карабах – это Азербайджан!», “Остановите армянскую оккупацию!”, “Остановите армянский терроризм!”, “Остановите детскую смерть!”, “Гражданские лица неприкосновенны!”, “Мы говорим террору нет!”, «Помолись за Гянджу!» и др. на английском и венгерском языках в руках назвали гибель гражданских лиц, в том числе малолетних детей, разрушение гражданских объектов в результате актов вандализма, совершенных вооруженными силами Армении в Гяндже и других населенных пунктах нашей страны, преступлением против человечности.

По окончании акции было зачитано заявление, принятое в связи с гянджинским террором, местным жителям розданы брошюры, отражающие армянскую агрессию, представители медиа проинформированы об армянском вандализме.