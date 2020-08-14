«Азеришыг»: «Вмешаться в работу счетчика невозможно»

У потребителей, относящихся к категории «население», в июне-июле этого года накопилась задолженность за потребление электроэнергии, больше чем обычно.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал заместитель директора департамента по продажам электроэнергии ОАО «Азеришыг» Вугар Набибейли.

По его словам, потребители не должны верить распространяемой в социальных сетях информации, при возникновении реальных проблем должны адресовать свои вопросы в «Азеришыг».

«Отмечу, что подобные жалобы были и в 2018 году, а в прошлом году жалоб не было. В этом году снова появились жалобы в социальных сетях. Если посмотреть на статистику, то в июне-июле 2018 года рост потребления составил более 400 млн. кВт/ч, в 2019 году эта цифра была меньше — 141 млн. кВт/ч. Но в июне-июле текущего года зарегистрирован 201 млн. кВт/ч роста», — отметил В.Набибейли.

Он также добавил, что увеличение расхода энергии, используемой потребителями, цифры, зафиксированные на счетчиках, напрямую зависят от мощности, качества, а также технических параметров систем охлаждения и другого оборудования, установленного в их квартирах.

«Что касается того, что счетчики много пишут, я должен отметить, что производитель счетчиков производит эти устройства в соответствии с международными стандартами. В международных стандартах отмечается, что слот для подключения счетчика, его дисплей, измерительный механизм, блок калькуляции устойчивы к внешнему вмешательству. Вмешаться в работу счетчика невозможно», — добавил Вугар Набибейли.