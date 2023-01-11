11 января в 04:50 на территории погранзаставы погранотряда Погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) «Горадиз», расположенной вблизи села Беюк Бахманли Физулинского района, задержали двух граждан Азербайджана, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Исламской Республики Иран.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, в ходе расследования было установлено, что задержанные жители Бардинского района Джафаров Эльмеддин, 2003 года рождения, и Сулейманов Сейфяль, 2005 года рождения.

На предварительном допросе оба признались в намерении нарушить государственную границу с целью ввоза наркотических средств из Исламской Республики Иран.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.