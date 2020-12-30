Азербайджанцы мира празднуют День солидарности

Ежегодно в Азербайджане и в других странах, где существуют азербайджанские диаспоры, 31 декабря отмечают День солидарности азербайджанцев всего мира. Впервые этот праздник был объявлен 16 декабря 1991 года Гейдаром Алиевым. Официальным днем празднования стало 31 декабря.

Именно 31 декабря 1989 года, на территории Нахичеванской АССР, жители области разрушили советско-иранскую границу и первые за несколько десятилетий смогли соединиться со своими соотечественниками, проживающими на территории Ирана. В этот же день в Стамбуле открылся первый Всемирный конгресс азербайджанцев. Эти две памятные даты и послужили причиной для объявления 31 декабря праздником солидарности азербайджанцев.

Основную идею этого праздника составляет единство и солидарность азербайджанцев всего мира, уважение к национально-духовным ценностям, а также чувство принадлежности к исторической Родине, так как по приблизительным данным большая часть азербайджанцев проживает вне территории своей исторической Родины. Более 30 миллионов проживает на территории Ирана, что в несколько раз превышает численность жителей самого Азербайджана, поэтому День солидарности важен как символ того, что, несмотря на большие расстояния, азербайджанский народ все еще един.