Азербайджанскому инвестхолдингу переданы AZAL, АЖД и Бакметрополитен

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о передаче ЗАО «Азербайджанские авиалинии», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Бакинский метрополитен» и ООО BakuBus при Бакинском транспортном агентстве в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Как передает Report, согласно распоряжением нижеприведенные госучреждения передаются под управление Азербайджанского инвестхолдинга:

Закрытое акционерное общество Азербайджанские авиалинии;

Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги»;

Закрытое акционерное общество «Бакинский метрополитен»;

Общество с ограниченной ответственностью BakuBus при Бакинском транспортном агентстве.

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству экономики и Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из данного распоряжения.

| 2021-02-12T13:31:01+04:00 12 февраля 2021, 13:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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