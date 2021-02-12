Азербайджанскому инвестхолдингу переданы AZAL, АЖД и Бакметрополитен

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о передаче ЗАО «Азербайджанские авиалинии», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Бакинский метрополитен» и ООО BakuBus при Бакинском транспортном агентстве в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Как передает Report, согласно распоряжением нижеприведенные госучреждения передаются под управление Азербайджанского инвестхолдинга:

Закрытое акционерное общество Азербайджанские авиалинии;

Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги»;

Закрытое акционерное общество «Бакинский метрополитен»;

Общество с ограниченной ответственностью BakuBus при Бакинском транспортном агентстве.

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству экономики и Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из данного распоряжения.