В Ташкенте (Узбекистан) был организован Женский Азербайджанский завтрак. Организатором вкусного мероприятия выступила кейтеринговая компания Yemali, учредителями которой является семейная пара Алиев Эльгюн и Емельянова Анастасия.

В интервью # А.Емельянова рассказала, что завтрак начался с настоящего ароматного самовар — чая, приготовленного на дровах.

«К чаю было подано варенье из белой черешни, груши и ранеток (маленькие яблочки), молочный сахар с фундуком и, конечно, азербайджанские сладости. Мы также приготовили для своих гостей кюкю из зелени, кюкю из ореха, помидор юмурта, блинчики с мясом и творогом, салат с вишней, настоящий азербайджанский сыр и сливочное масло, подали каймак и мед. Открытием для гостей была традиционная подача арбуза с сыром, в Узбекистане арбуз едят с хлебом», — отметила организатор.

Семейный психолог Наргиза Медведева в качестве приглашенного спикера рассказала участникам о проблемах в семейных отношениях, дала советы, ответила на вопросы.

Среди гостей мероприятия были успешные бизнес женщины Узбекистана.

Одна из них, Тешабаева Мария — дизайнер украшений и психолог, призналась, что

Для нее открытием стало варенье из груши — очищенной от кожуры и варенье из маленьких яблочек, сваренных целиком: «Это шедевр, потрясающе и очень вкусно… «, — сказала она.

Аделя Батыргареева, руководитель event компании, больше всего оценила салат из помидоров с вишней и кюкю из зелени, а также нашу знаменитую азербайджанскую пахлаву.

Анна Гришина, директор Grass Uzbekistan заявила, что ее восхищает культура и ценности Азербайджана.

«Знакомство с кухней у меня произошло благодаря YEMALI. Очень понравилась пахлава и блинчики, а варенье из ранеток это восторг!», — отметила она.

Компания «Yemali» активно пропагандирует азербайджанскую кухню и культуру на территории Узбекистана. Ранее Эльгюн Алиев и Анастасия Емельянова провели в Ташкенте Вечер азербайджанской кухни, который также прошел с большим успехом.