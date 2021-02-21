Азербайджанский эксперт: «Я беседовал с Манукяном на тему Карабаха»

Очередной митинг (17 оппозиционных партий) в Армении ничем не завершился. Опять пришли 3-5 тысяч людей, опять покричали, что «Пашинян — турок», объявили дату следующего митинга и разошлись по домам.

Одним словом, ничего нового. По всей видимости, армянская оппозиция не интересуется результатами социологических опоров и не дружит с социологией. От слова совсем. Потому что, как показал социологический опрос Gallup, рейтинг Пашиняна остается на уровне 30%, а почти 50% населения Армении считают, что он должен доработать свой срок.

Во всей этой истории вызывает удивление упорство оппозиции и ее единого кандидата Вазгена Манукяна.

Политологу Эльхану Шахиноглу приходилось встречаться с этим персонажем армянской политики.

Рассказывая # о том, кто такой Вазген Манукян, политолог сказал, что он один из тех, кто был у истоков «карабахского дела».

«Он напрямую участвовал в оккупации наших территорий и был в то время министром обороны Армении. Затем пути Манкуяна с Левоном Тер-Петросяном разошлись, и он стал главным критиком президента, обвинял его в фальсификации выборов, организовывал против него митинги, а затем ушел в оппозицию. Я с ним встречался в 1998 году в Ереване, он тогда уже был оппозиционером. Сидел в маленьком офисе, где я брал у него интервью. Честно говоря, уже тогда я понял, что уровень интеллекта у этого человека не очень высок», — сказал эксперт.

По его словам, во время интервью, говоря о карабахском конфликте, Манукяна озвучивал только милитаристские лозунги.

«Тогда Кочарян впервые стал президентом Армении, и после интервью с Манукяном, у меня создалось впечатление, что между ним и Кочаряном никакой разницы нет», — сказал он.

Эксперт добавил, что если обратить внимание на его речи на митингах, на бред о реваншизме, то можно сказать, что спустя более 20 лет он ничуть не изменился, не поумнел.

«Однако, сейчас Манукян тоже понимает, что изменить пункты Заявления от 10 ноября невозможно, и потерянные территории армянам уже не вернуть. Поэтому сейчас он заговорил о важности участия Армении в антитурецких военных блоках. Этот бедолага не может понять, что сегодня Турция имеет одну из крупных армий мира, усилила свои позиции на Южном Кавказе и имеет военно-политический союз с Азербайджаном. И если будет повторная война с Азербайджаном – эта война не будет похожа ни на войну начала 90-х, ни на 44-дневную. На этот раз они увидят перед собой сильную азербайджанскую армию в союзе с Турцией, и «железный кулак» может превратиться уже в «стальной», — подчеркнул эксперт.

Аналитик также добавил, что возможно, Манукян понимает это, но боится озвучивать реальность перед толпой.

«Ему 74 года, и вместо того, чтобы быть мудрее, он потерял рассудок. Оппозиция выставила его, как марионетку на амбразуру борьбы с Пашиняном. Его вернули в политику, потому что ни у одного политика в Армении нет достаточного рейтинга для того, чтобы возглавить борьбу против Пашиняна. У Манукяна тоже не ахти какой рейтинг, просто это единственный кандидат, которого приняли все 17 партий. Однако, результаты митингов, количество людей на них говорят сами за себя», — добавил он.

Эксперт уверен, что даже если Пашиняна свергнут или он уйдет сам, то в любом случае Азербайджану не стоит опасаться этого сценария.

«Потому что, если новая власть захочет выйти из заявления от 10 ноября, у нас расширится поле для маневров. В таком случае мы сможем завершить начатое, и даже Россия не сможет помешать. Владимир Путин в своем интервью по карабахскому конфликту открыто сказал, что отказ Армении от заявления 10 ноября может для нее обернуться плачевно. Иными словами, если Пашинян остается у власти, соглашения остаются в силе, и все коммуникации открываются, что хорошо для Азербайджана, а если Пашинян уходит, и новая власть выходит из данного заявления, это позволит нам завершить дело», — полагает эксперт.

Говоря о возможном возобновлении боевых действий в случае ухода Пашиняна, аналитик сказал, что сейчас Армении не с чем и не с кем воевать с Азербайджаном — около 5000 убитых,10 тысяч инвалидов.

«Для двухмиллионной Армении это огромное количество людей. Более того, практически вся военная техника выведена из строя. Именно по этой причине Манукян акцентирует внимание на том, что они усилят Армению, армию и так далее. Однако, как он собирается это сделать, не объясняет», — подытожил аналитик.