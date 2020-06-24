Азербайджанские военнослужащие принимают участие на военном параде в Москве

В Москве на Красной площади проходит военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает российское бюро Report,на военном параде Победы принимают участие свыше 13 тыс. военнослужащих, 216 единиц наземной военной техники, 75 самолетов и вертолетов.

Пешими колоннами пройдут: почетные караулы; исторические роты в униформе времен Великой Отечественной войны; расчеты иностранных военных; расчеты суворовских, нахимовских и кадетских училищ; полки Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск; рота Федеральной службы безопасности (ФСБ) России; рота инженерных войск; батальоны войск радиационной, химической и биологической защиты и войск связи; рота железнодорожных войск; батальоны МЧС России и Росгвардии; парадные расчеты Западного военного округа, а также сводный военный оркестр.

Свои делегации на парад направили оборонные ведомства Азербайджана, Беларуси, Узбекистана, Индии, Казахстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркменистана.

Азербайджанскую делегацию возглавляет министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

В торжественном марше примут участие 23 типа образца новой и модернизированной техники. Впервые по Красной площади пройдут танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25» и «Армата» с 57-мм боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, береговой ракетный комплекс «Бал. В воздушной части парада будут участвовать 75 воздушных судов. Всего в параде Победы на Красной площади задействуют более 200 единиц вооружения и военной техники.

Отметим, что изначально Парад должен был состояться 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на 24 июня. Новая дата приурочена к дате исторического парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.