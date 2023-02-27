В Отдельной общевойсковой армии в целях совершенствования боевой подготовки штабов и личного состава проведены командно-штабные учения.

Как сообщает местное бюро #, в учениях, проведенных в соответствии с планом боевой подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2023 год, соединения и военные части, привлеченные к учениям для приведения в состояние боевой готовности различной степени, были подняты по тревоге и выведены в районы учений.

На следующем этапе учений на пунктах управления планировались операции, составлялись отчеты по различным видам деятельности, уточнялись задачи находящихся в практической деятельности подразделений, разрабатывались планы и отчеты по организации взаимодействия и всестороннего обеспечения между подразделениями.

В соответствии с принятыми штабами решениями практически отработано взаимодействие общевойсковых соединений.

На последнем этапе обучения, прошедшем в симуляционном центре, предстоящие задачи были отработаны на компьютере. При анализе результатов деятельности были высоко оценены взаимодействие разных родов войск и способность командиров в короткие сроки принимать правильные решения в соответствии со сложившимися условиями.