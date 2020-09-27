Азербайджанская Армия освобождает оккупированные территории страны

Сегодня утром в 06:00 вооруженные силы Армении совершили широкомасштабную провокацию, подвергнув в прифронтовой зоне интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра позиции азербайджанской армии, а также прифронтовые населенные пункты.

В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы Тертерского, Чыраглы и Орта Гарвенд Агдамского, Алханлы, Шюкюрбейли и Джоджуг Марджанлы Физулинского районов есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также нанесен серьезный ущерб большинству жилых домов и гражданских объектов. С телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы мирные жители Тертерского района Ройал Гасанов (1987), жители Дашкесанского района Джалал Залов (1982), Физули Мамедов (1960), Вусал Гулиев (1995), жители Агдамского района Бейкиши Зейналов (1961), Эшгин Аллахъяров (1997).

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту.

Как передает Министерство обороны Азербайджана, личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов, обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их.

Согласно полученной информации, 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «OSA» подразделений противовоздушной обороны Армении было уничтожено на различных направлениях. Боевой вертолет Военно-воздушных сил Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, члены экипажа живы.

По последним данным, подразделения Азербайджанской армии ведут бои за важные высоты, находящиеся под оккупацией армянских войск на Тертер — Агдамском, Физули — Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг.

Ракетно-артиллерийские войска и авиационные средства наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая большое количество его маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты. На всей протяженности фронта продолжаются ожесточенные бои.

В результате контрнаступательной операции освобождены села Гараханбейли, Гарванд, Кенд Гярядиз Физулинского района, а также Боюк Мярчанлы и Рузгяр Джабраильского района.

В связи с возобновлением военных действий президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев обратился к нации.

«Сегодня утром вооруженные силы Армении, используя различные виды вооружений и тяжелую артиллерию, в нескольких направлениях подвергли обстрелу наши населенные пункты и военные позиции. В результате вражеского огня есть потери, раненые среди гражданского населения и военнослужащих. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Их кровь не останется неотмщенной. В настоящее время азербайджанская армия наносит удары по военным позициям врага, и в результате этих ударов выведено из строя большое количество военной техники противника. Это очередное проявление армянского фашизма», — сказал президент.

«Наша позиция основывается на справедливости и международном праве. Мы воюем на нашей земле. Сегодня азербайджанская армия наносит сокрушительные удары по врагу на своих землях. Сегодня азербайджанская армия на своих землях защищает территориальную целостность Азербайджана. Что делает армянский солдат на нашей земле? Что делает армянская армия на нашей земле? Ни для кого не секрет, что личный состав «Армии Нагорного Карабаха» на 90 процентов состоит из граждан Армении. Армения является страной-оккупантом. Этой оккупации должен быть и будет положен конец», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что именно двуличная, неконструктивная и лживая политика Армении привела на данный момент к фактическому прекращению переговоров. «Совершение очередной провокации служит именно этим целям», — заявил он.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также сделал заявление в связи с очередной провокацией ВС Армении.

«Как сообщило Министерство обороны, 27 сентября 2020 года в 06:00 часов армянские вооруженные силы, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в фронтовой зоне, села Гапанлы Тертерского района, Чираглы и Орта Гярвянд Агдамского района, Алханлы Физулинского района, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы Джебраильского района с применением крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного назначения.

Обстрел объектов и гражданских лиц, плотно проживающих в прифронтовой зоне вооруженными силами Армении, осуществлялся умышленно и целенаправленно.

Имеются данные о погибших и раненых среди гражданского населения и военнослужащих. Нанесен серьезный ущерб многочисленным домам и гражданским объектам.

Вооруженные силы Армении продолжают интенсивно обстреливать наши позиции и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне.

Умышленный обстрел населенных пунктов, гражданского населения является грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года. Обстрел гражданских лиц является тактикой, включенной в боевую подготовку Вооруженных сил Армении, и самым ярким примером этого является Ходжалинский геноцид, совершенный в феврале 1992 года.

Нанесение ударов армянскими вооруженными силами по позициям азербайджанской армии, обстрел гражданских лиц и объектов из крупнокалиберного оружия является актом очередной военной агрессии Армении против Азербайджана в соответствии с международным правом.

Вооруженные силы Азербайджанской Республики в целях предотвращения очередной военной агрессии Армении, обеспечения безопасности гражданского населения проводят необходимые контрмеры.

Азербайджан неоднократно предупреждал международное сообщество о подготовке Армении к осуществлению очередного акта агрессии и войне.

Азербайджан неоднократно заявлял, что продолжающаяся военная агрессия Армении против Азербайджана, присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является основной угрозой для регионального мира и стабильности.

В условиях проведения общих дебатов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, борьбы с пандемией COVİD-19 в мире военно-политическое руководство Армении прибегло к очередным военным авантюрам и провокациям. Этими действиями руководство Армении еще раз демонстрирует неуважение к международному праву, Уставу ООН и международному сообществу.

Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении», — подчеркнуто в заявлении.

В связи с этим МИД России выступил с заявлением, в котором выражено беспокойство по поводу обострения ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. «Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — говорится в заявлении МИД России.

Турция решительно осуждает нападение Армении на Азербайджан. Об этом на своей странице в соцсети Twitter заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Армения совершила атаки на населенные пункты и еще раз продемонстрировала, что выступает против мира и стабильности в регионе. Международная общественность должна немедленно остановить эту опасную провокацию. Турция рядом с Азербайджаном. Выражаем соболезнование семьям погибших братьев. Азербайджан не одинок и имеет полную поддержку Турции», — сказал он.

В свою очередь, представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что этими атаками Армения еще раз подтверждает то, что является самым большим препятствием миру и стабильности в регионе. «Мы призываем международную общественность поддерживать того, кто прав. Выражаем соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью наших азербайджанских братьев, желаем выздоровления раненым», — заявил он.

Хами отметил, что азербайджанский народ и Азербайджан воспользуются своим правом на защиту территориальной целостности страны. «В этот период Турция окажет полную поддержку Азербайджану. Мы поддержим Азербайджан так, как этого пожелает Азербайджан», — подчеркнул он.

Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. «Решением правительства в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации. Личный состав, приписанный к войскам, призываю явиться в территориальные военкоматы. Ради родины, ради победы», — написал на своей Фейсбук-странице премьер-министр Никол Пашинян.

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что Армения не обращалась в секретариат Организации Договора о коллективной безопасности в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабах.

«На данный момент в секретариат ОДКБ обращений от Армении не поступало. Мы всегда выступали и выступаем за мирное урегулирование конфликта. Международно признанным механизмом урегулирования конфликта в нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ», — сказал Зайнетдинов.