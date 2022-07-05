«Информация, распространяемая Арменией о том, что подразделения азербайджанской армии якобы обстреляли противоположную сторону в направлении государственной границы, является ложной и не соответствует действительности».

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

«Заявляем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении. Это очередная дезинформация противоположной стороны»,-подчеркивается в сообщении Минобороны.

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