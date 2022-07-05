Напомним, министерство обороны Армении заявило, что 4 июля около 21:15 часов подразделения ВС Азербайджана из различных видовстрелкового оружия —в том числе и крупнокалиберных, якобы открыли огонь по армянским боевым позициям, расположенным в западной части армяно-азербайджанской границы, в частности, на участке села Хачик Вайоц Дзорской области, а также в направлении дороги, ведущей в село, вследствие чего поврежден автомобиль главы общины.