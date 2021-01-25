Азербайджанец получил высокую награду за вклад в пропаганду турецкой культуры

Директор Азербайджанского Национального Музея Искусств, кавалер ордена «Шохрат», заслуженный деятель искусств, профессор Чингиз Фарзалиев решением высшей структуры Международной академии наук исследований тюркского мира (МАНИТМ) удостоен одного из самых высоких званий – действительного члена Международной академии наук исследований тюркского мира (Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının Həqiqi üzvü) с вручением ему медали «Международная Золотая звезда» Международной академии наук исследований тюркского мира за вклад в пропаганду турецкой культуры (Türk dünyası mədəniyyətinin təbliğinə verdiyi töhfələrə görə Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının «Beynəlxalq Qızıl ulduz» medalı).

Об этом # сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Также «За вклад в пропаганду турецкой культуры» Чингизу Фарзалиеву присуждена «Международная премия Ататюрка» Международной академия наук исследований тюркского мира (Türk dünyası mədəniyyətinin təbliğinə verdiyi töhfələrə görə Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının «Beynəlxalq Atatürk mükafatı»).

Целью Международной академии наук исследований тюркского мира является содействие распространения во всём мире турецкого языка, культуры, истории и литературы.

С первого дня своего учреждения Академия создала взаимное сотрудничество с известными университетами, научно–исследовательскими институтами, академиями, фондами и другими учреждениями более 30 стран мира.

В настоящее время Академия имеет официальные представительства в таких странах, как США, Франция, Италия, Великобритания, Германия, Бельгия, Румыния, Швейцария, Нидерланды, Иран, Россия, Сирия, Иордания, Египет, Украина, Ирак, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Болгария, Молдова, Косово, Македония, Греция, Китай. До сих пор более ста известных интеллектуалов тюркского мира и мира были награждены почётными званиями и международными наградами Академии. Медалями академии удостоены очень известные личности тюркского мира – Сулейман Демирель, Нурсултан Назарбаев, Рауф Денкташ, Чингиз Айтматов, Ихсан Дограмаджи и др. «Действительными членами академии» избраны выдающиеся ученые Азербайджана Ариф Пашаев, Джамиль Алиев, Хошбахт Юсифзаде, Наиля Велиханлы, Эльбай Гасымзаде и другие.