Азербайджанец Галиб Гасанов — сооснователь итальянского бренда женской и мужской одежды ACT N°1 представил новую коллекцию на Неделе моды в Милане (Milanо Fashion Week).

Показ коллекции азербайджанского дизайнера на одном из мировых подиумов транслировался в прямом эфире на Instagram странице Valentino, сообщает #.

Лин и Гасанов открыли показ джинсами и утилитарными нарядами, а затем представили театральные номера, с которыми больше всего ассоциируются их имена.

Бренд ACT N°1 был основан в 2016 году дизайнерами Лукой Лин из Китая и Галибом Гасановым из Азербайджана.

Одежда бренда сочетает в себе разные культуры и этнические настроения и уже успела победить на итальянском конкурсе молодых дизайнеров Who is on next.

Галиб Гасанов в своем творчестве синтезирует национальные элементы кавказского костюма и приемы эпохи барокко. Также он изучает влияние стресса в современном обществе и вещами из коллекций декларирует защиту прав женщин.

Milano Fashion Week предполагает свыше 200 различных ивентов, из них — 68 дефиле.

Мэр города Джузеппе Сала заявил, что «эта Неделя моды – настоящий глоток воздуха для Милана и, безусловно, центральное событие сентября».

Неделя моды в Милане — это третий по дате проведения модный показ из «Большой четверки», — Нью — Йорк, Лондон, Париж.

Миланская неделя моды проходит под руководством Национальной палаты моды Италии.