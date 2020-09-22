Азербайджане проходят учения по совершенствованию навыков экипажей бронетехники

Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, экипажи боевых машин пехоты (БМП), бронетранспортеров (БТР) и других боевых машин совершенствуют боевые навыки.

На учебных точках общевойскового полигона личный состав из числа экипажей бронетехники отрабатывает нормативы по огневой подготовке.

Основной целью учебных тренировок является повышение боеготовности личного состава, а также совершенствование навыков управления боевыми машинами в труднопроходимых местностях и применения их в реальных боевых условиях, сообщает сайт оборонного ведомства Азербайджана.