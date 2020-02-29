Азербайджан закрыл границу с Ираном

В связи с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и учитывая практику других государств, в связи с риском распространения коронавируса с 16:00 субботы, 29 февраля на две недели временно (в ограниченном режиме) закрывается граница между Азербайджаном и Исламской Республикой Иран.

Как сообщили 1news.az в Кабинете министров Азербайджана, сложившаяся ситуация обсуждена с соответствующими госструктурами Исламской Республики Иран, Азербайджан известил Иран о своем решении.

В контакте с Исламской Республикой Иран создаются условия для того, чтобы граждане Ирана покинули территорию Азербайджана, а находящиеся в Иране граждане нашей страны вернулись на родину по соответствующему коридору.