Азербайджан закрыл границу с Ираном

В связи с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и учитывая практику других государств, в связи с риском распространения коронавируса с 16:00 субботы, 29 февраля на две недели временно (в ограниченном режиме) закрывается граница между Азербайджаном и Исламской Республикой Иран.

Как сообщили 1news.az в Кабинете министров Азербайджана, сложившаяся ситуация обсуждена с соответствующими госструктурами Исламской Республики Иран, Азербайджан известил Иран о своем решении.

В контакте с Исламской Республикой Иран создаются условия для того, чтобы граждане Ирана покинули территорию Азербайджана, а находящиеся в Иране граждане нашей страны вернулись на родину по соответствующему коридору.

| 2020-02-29T17:14:15+00:00 29 февраля 2020, 17:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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