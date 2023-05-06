Команда Азербайджана по дзюдо завоевала шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых наград в первый день юниорского Кубка Европы в Гейгеле.

Как передает azerisport.com, сразу в трех финалах между собой встречались хозяева татами. В весе до 50 кг Нихад Мамишов выиграл у Магомеда Мамишова, в категории до 55 кг Мирхалиг Искендеров оказался сильнее Фарида Гараева, а в весе до 66 кг Джасур Ибадлы превзошел Мехти Джафарова.

Чемпионами также стали Магомед Мусаев (60 кг), Нигяр Мамишова (40 кг) и Вусала Гаджиева (48 кг). Серебро в активе Айтадж Елчузаде (44 кг) и Хадиджи Гадашевой (53 кг), а бронзу примерили Айхан Мирзазаде, Мурад Фатуллаев (оба 55 кг), Ханадмад Шарифов (60 кг), Гюльшан Гусейнова и Хадиджа Абдуллаева (обе 40 кг).

Наша команда идет на первом месте в общем зачете, далее расположились Турция (1-2-2) и Польша (1-0-0).