Азербайджан выделил помощь палестинским беженцам

В ответ на обращение, адресованное генеральному секретарю Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефу Аль-Осаймину с целью оказания поддержки в борьбе с коронавирусной пандемией (COVID-19) в Палестине, по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Кабинетом министров страны выделены средства на помощь палестинским беженцам и Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) в размере 300 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в настоящее время в связи с распространением и последствиями пандемии COVID-19 возникла необходимость оказания гуманитарной помощи Палестине.

Отметим, что созданное в 1948 году UNRWA помогает более 5 млн палестинцам в ближневосточном регионе в сфере образования, здравоохранения, гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях, оказывает социальные услуги. Резкий дефицит бюджета организации в 2018 году создал большой риск для нормальной деятельности организации и устойчивости программ. В связи с этим, с целью оказания поддержки UNRWA, международной общественностью реализуются различные кампании, рядом стран предпринимаются шаги для оказания дополнительной помощи организации.