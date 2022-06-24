Урфан Джафаров впервые представит Азербайджан на сцене Karnegie Hall.

Как передает АПА, У.Джафаров станет первым азербайджанским молодым исполнителем, который выступит сольно в одном из самых известных залов мира.

У.Джафаров — азербайджанский оперный певец (баритон), солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета имени М.Ф.Ахундова в декабре 2021 года победил на IV Международном Конкурсе Вокалистов Памяти Муслима Магомаева.

Является выпускником Бакинской государственной консерватории, класс Народной артистки Азербайджана, профессора Хураман Гасымовой. Конкурс проводился в Трускавце (Украина). Одним из специальных призов Конкурса была продюсерская поддержка известного музыкального менеджера Ирины Самсоненко в организации сольного выступления исполнителя на сцене Karnegie Hall ( Нью Йорк).

Творческий тандем продюсера и исполнителя блестяще справились с этой задачей — Урфан был представлен к участию в конкурсе American Protege и занял там первое место, что является единственной платформой для возможности проведения сольного концерта певца на всемирно известной сцене.