В очередной день Олимпиады сборная Азербайджана завоевала свою четвертую награду в Токио. Серебро выиграл Бриллиант мирового каратэ Рафаэль Агаев (75 кг), уступивший в финале итальянцу Луиджи Буссе. Это первое серебро для нашей команды в Токио. Постарались и наши борцы – Гаджи Алиев (65 кг) пробился в финал, Мария Стадник (48 кг) оспорит бронзу, а Шариф Шарифов (97 кг) выступит в утешительных схватках.

Как передает azerisport.com, еще задолго до начала Олимпиады предполагалось, что именно 6 августа будет ударным днем для сборной Азербайджана. Об этом говорило и расписание Игр, и звездные имена, которые должны были начать в этот день свое выступление. Мария Стадник (50 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Шариф Шарифов (97 кг), Рафаэль Агаев (75 кг) – что ни имя, то величина на мировом спортивном небосклоне. Поэтому ожидания были довольно большими и в целом они оправдались. Некоторые – только наполовину, так как свои решающие встречи борцы проведут только завтра.