Стало известно, что сборная Азербайджана обеспечила себе еще две медали летних Олимпийских игр Токио-2020.

Как сообщает Apasport.az, борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 кг), выиграв три схватки, вышел в финал, тем самым обеспечил себе как минимум серебряную медаль Олимпиады.

Каратист Рафаэль Агаев (75 кг), победив в трех поединках, вышел в полуфинал, тем самым Р.Агаев обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

Таким образом, количество медалей Азербайджана на Олимпиаде Токио-2020 увеличится как минимум до 5.

Бронзовыми призерами Олимпиады стали дзюдоистка Ирина Киндзерская (+78 кг), боксер Альфонсо Домингес (81 кг) и борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов (77 кг).