На прошлой неделе Международный союз электросвязи опубликовал отчет «Глобальный индекс по кибербезопасности 2020». Азербайджан поднялся на 15 позиций в данном рейтинге, заняв 40-е место и, таким образом, улучшив свою позицию в международном рейтинге по кибербезопасности. В общей сложности наша страна набрала 89,31 балла.

«В настоящее время в отчете «Глобальный индекс по кибербезопасности 2020» Азербайджан занимает третье место среди стран СНГ после России и Казахстана. Также наша страна с большим отрывом опережает Узбекистан, занимающий 70-е место в мировом рейтинге среди стран СНГ, Беларусь (89 место), Армению (90 место) и ряд других стран», — заявил # советник министра транспорта, связи и высоких технологий Рашад Байрамов.

По его словам, индекс GCI предназначен для оценки уровня кибербезопасности стран по пяти основным направлениям – правовые, технические и организационные меры, мероприятия по укреплению кадрового потенциала и мероприятия по сотрудничеству.

«В текущем индексе наша страна получила максимальный балл по правовым мерам и мероприятиям по сотрудничеству, а деятельность по техническим мерам получила высокую оценку. Меры, связанные с присоединением Азербайджанской Республики к соответствующим международным конвенциям и программам, развитием национальной правовой базы, подготовкой с целью внедрения и государственной регистрацией международных стандартов информационной безопасности в качестве национального стандарта, защитой детей от вредоносной информации в онлайн-среде, информационная и просветительская деятельность CERT по текущим и потенциальным электронным угрозам на национальном уровне, международное сотрудничество в профильной сфере, превентивные меры, осуществленные совместно с национальными интернет-операторами в целях предотвращения глобальных атак на входящий в страну интернет-трафик, и т.д. заложили основу для достижения этих результатов», — подчеркнул Рашад Байрамов.

Сегодня Азербайджан проводит глобальную работу в направлении кибербезопасности.

В соответствии с международной практикой в стране действуют 3 группы реагирования на компьютерные инциденты: Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий – национальный CERT (cert.az), которая выступает в качестве координирующей структуры, Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственного агентства специальной связи и информационной безопасности (cert.gov.az), который отвечает за безопасность сети государственных структур, и Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Национальной академии наук, отвечающий за безопасность научной компьютерной сети AzScienceCERT (sciencecert.az).

Служба электронной безопасности обеспечивает координацию деятельности субъектов информационной инфраструктуры в области кибербезопасности, информирование на уровне страны о электронных угрозах, просвещение населения, частных и других структур в сфере кибербезопасности и оказание им методической помощи. Кроме того, Служба электронной безопасности организует государственную экспертизу информационных систем персональных данных, проводит аудитсбор, обработку и защиту персональных данных с точки зрения соответствия организационным и техническим требованиям законодательства, принимает соответствующие меры совместно с соответствующими государственными структурами для осуществления регулирования в сфере персональных данных.

«С целью изучения международного опыта в области кибербезопасности и применения его в нашей стране Служба электронной безопасности проводит регулярные консультации с центрами по борьбе с компьютерными инцидентами ряда стран, таких как Турция, Грузия, Литва, Латвия, РФ, Германия, Португалия и др. о мерах, которые нужно принять для устранения киберугроз.

Помимо этого, в Службе электронной безопасности продолжается использование различных услуг компаний Shadowserver и Microsoft, организаций Anti-Phishing Working Group, FIRST, Team Cymru, Open Phish Team и Trusted Introducer. Для предотвращения инцидентов в сфере кибербезопасности Азербайджан расширяет сотрудничество с компаниями Facebook, Youtube, Apple и Google», — отметил Р.Байрамов.

Он также сообщил, что с целью эффективной координации деятельности, повышения уровня просвещения в области кибербезопасности и общей подготовки, формирования культуры информационной безопасности и формирования национальной экосистемы в сфере кибербезопасности в нашей стране регулярно проводятся международные мероприятия и Недели кибербезопасности.

В рамках международной недели проводятся конференция кибербезопасности, выставка Cyber Village, международные мероприятия «Безопасное правительственное облако», практический семинар по пентестингу для специалистов по кибербезопасности, Cyber4StartUp, «Цифровое право: защита персональных данных», международный сертификационный тренинг по кибербезопасности и т.д.

И еще один важный нюанс. В настоящее время Министерство транспорта, связи и высоких технологий совместно с соответствующими структурами подготовило и представило на утверждение проекты «Национальной стратегии Азербайджанской Республики по информационной и кибербезопасности на 2021-2025 годы». Как сообщил # Р.Байрамов, также был представлен план мероприятий на реализацию данной стратегии.