Азербайджан требует соучастия в обеспечении региональной стабильности

И Палата представителей, и Сенат США одобрили свои законопроекты в оборонный бюджет на этой неделе большинством голосов. Проект оборонного бюджета предусматривает усиление санкций против Северного потока-2. В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки Северного потока-2.

Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2.

А уже в воскресенье Deutsche Welle подтвердило, что США усиливают давление на европейские и немецкие компании, участвующие в сооружении газопровода Северный поток-2. По сведениям издания Welt am Sonntag, представители Соединенных Штатов в прошедшие дни провели видеопереговоры с подрядчиками, чтобы подчеркнуть «далеко идущие последствия дальнейшего участия в проекте».

В консультациях участвовало до 12 представителей правительства США, которые «в дружелюбном тоне» отметили, что намерены «воспрепятствовать завершению строительства», заявил неназванный собеседник издания, знакомый с ходом переговоров. Угроза является «очень серьезной», добавил он.

Работы по строительству Северного потока-2 приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Меры предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

После вступления санкций в силу швейцарская компания Allseas приостановила участие в проекте. Российское судно «Академик Черский», задействованное для завершения работ, прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае. Однако датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.

Интересно, могут ли все эти американские усилия сказаться в конечном счете на газоэкспортных интересах и возможностях Азербайджана, с учетом будущей работы таких наших трубопроводов как TAP и TANAP? Ведь без Северного потока-2 произойдет определенное снижение экспортных возможностей России.

Недавно в СМИ высказывались мнения, что короткая Товузско-Тавушская война могла быть спровоцирована Арменией по указке из Москвы (и из стоящих за ней ФРГ и Франции, заинтересованных в реализации Северного потока-2), чтобы показать — мол, мы в состоянии ударить, вывести из строя газопроводы из Азербайджана до Южной Европы, если нам не позволят достроить Северный поток-2.

Несколько иначе представляет себе эту ситуацию директор Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан:

— Северный поток-2 не имеет никакого отношения к азербайджанским проектам по поставкам каспийского газа на европейские рынки. Потому что тут разные рынки. Один подразумевает поставки российского газа на север Европы, другой – поставки азербайджанского газа на юг Европы. А препятствование американцев реализации Северного потока-2 объясняется тем, что у них главная задача, чтобы 110 миллиардов кубометров российского газа не заходило в Европу только через одну страну – ФРГ. А оттуда на юг, и потом на запад ЕС. И американцев можно понять. Они говорят – мы столько лет говорим и боремся за диверсификацию поставок, с 2005 года. А что теперь получается, с появлением этого Северного потока-2? Мы должны отказаться от этих устремлений, и опять все сосредоточится на одной стране? И не повторится ли в результате какой-нибудь из тех сценариев, которые ранее приводили к войнам в Европе? У Германии гипотетически могут появиться проблемы с другими участниками рынка – что тогда? Ведь все газовые вентили будут находиться на территории и в руках ФРГ. Америка этого не хочет.

С другой стороны, Северный поток-2, и даже Северный поток-1 были спроектированы, чтобы уйти с украинского рынка, чтобы российский газ попадал в Европу не через Украину. Поэтому эти проблемы не имеют отношения к Азербайджану.

А что касается вопроса Товузского направления, угрозы нашей энергетической безопасности, вице-президент SOCAR Эльшад Насиров очень четко обозначил – да, действительно, мы добываем газ, мы построили из этого закрытого водоема, Каспийского моря, до Европы, ценой больших усилий, совершенно новый трубопровод длиной 3,5 тысячи км, со всей инфраструктурой. И в этом году Европа впервые получит природный газ из альтернативного источника, с нашего рынка. И близ границ Армении, в Товузском районе, через коридор шириной всего 40 км проходят все энергетические экспортные трубопроводы. Там и транспортные коридоры – Баку-Тбилиси-Карс, автомобильная магистраль Баку-Тбилиси. То есть, в случае обострения, при форс-мажорных обстоятельствах, этот коридор может быть отрезан. А это очень невыгодно как производителям, как транспортникам, так и получателям энергии в Европе. Поэтому Запад тоже должен как-то подумать, повлиять на ситуацию – для стабильных поставок газа из Азербайджана, в регионе должна быть стабильность, вот главная задача. Ведь при любом обострении близ нефтеносных районов, нефтедобывающих государств, тут же подскакивают цены на нефть на мировых рынках. А почему никого не волнует ситуация с безопасностью Южно-Кавказского коридора, по которому на мировые рынки поставляется где-то 37 млн. тонн нефти в год? Кроме того, через 2 года по этому же маршруту пойдет 25 млрд. кубометров газа на экспорт.

То есть, получатели не должны вести себя так, будто ничего не происходит. Азербайджанская сторона действительно бьет тревогу после недавнего обострения на границе. Главным образом, обеспечением стабильности в нашем регионе должны озаботиться конечные получатели азербайджанских энергоресурсов. А то ведь при неблагоприятном стечении обстоятельств, все может остановиться, а это не выгодно никому. Вспомним, как Россия в прошлом, из-за ухудшения отношений с Украиной, перекрывала газовый вентиль и в январе-феврале 14 дней замерзали Болгария, Румыния, Греция. Вот какие вещи могут повториться из-за проблем в нашем регионе.