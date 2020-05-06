Азербайджан строит новую воинскую часть в прифронтовой зоне

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева помощник президента – заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики генерал-полковник Магеррам Алиев, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства в рамках реформ, проводимых в сфере дальнейшего улучшения социально-бытовых условий личного состава Азербайджанской Армии, побывали в воинской части в прифронтовой зоне, строительство которой находится на стадии завершения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Было доложено, что в воинской части будут созданы все необходимые условия для обеспечения проживания личного состава и выполнения им служебно-боевых задач.

Проверив ход строительных работ, проводимых в новостроящейся воинской части, министр обороны дал соответствующие указания в связи с качественным выполнением и своевременным завершением работ.