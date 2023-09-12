Расцениваем открытие дороги Агдам-Ханкенди как важное продвижение.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Как известно, сегодня в координации с Обществом Красного Полумесяца Азербайджана был обеспечен проезд фуры Российского общества Красного Креста в Ханкенди по дороге Агдам-Ханкенди. Несмотря на проблемы и провокации, совершаемые созданным Арменией «режимом» в Карабахском регионе Азербайджана, мы рассматриваем прохождение грузов, отправленных Российским обществом Красного Креста в координации с Азербайджаном по дороге Агдам-Ханкенди как позитивный шаг и важный прогресс по открытию этой дороги. Что касается вопроса одновременного использования дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги, то, как было отмечено Азербайджаном в ходе контактов на высоком уровне с США и другими партнерами, Азербайджан согласился с одновременным использованием этих двух дорог посредством МККК

К сожалению, стороной, препятствующей реализации этой договоренности, является вымышленный «режим», созданный Арменией в Карабахском регионе Азербайджана. Еще раз заявляем, что азербайджанская сторона готова параллельно с дорогой Агдам-Ханкенди создать условия для перевозки грузов посредством МККК с соблюдением пограничных и таможенных процедур на погранично-пропускном пункте «Лачин», — говорится в информации.