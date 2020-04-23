Азербайджан располагает достаточными запасами зерна

Азербайджан располагает достаточным запасом зерна, сообщает Trend со ссылкой на слова председателя Центра аграрных исследований при министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде.

Глава Центра отметил, что в настоящее время у страны нет проблем с зерном, и зависимость от импорта продовольственной пшеницы долгое время составляет не более 40-50 процентов.

По его словам, есть два способа формирования государствами своих продовольственных ресурсов. Или у государства есть связанные с ним природные ресурсы, как наш потенциал в производстве картофеля и овощей, который позволяет нам полностью обеспечить себя. С другой стороны, когда природные условия не позволяют обеспечить себя какой-то продукцией, государство создает инфраструктуру для стратегических ресурсов.

Глава Центра отметил, что сегодня в стране сформирована инфраструктура складирования запасов зерна в объеме около 1,5 миллиона тонн — как в частном, так и в государственном секторе. В этой области у Азербайджана есть крупные перерабатывающие мощности. Сформирована мукомольная промышленность, которая за счет своих импортных источников снабжает страну крупными партиями продовольственной пшеницы и размещает ее в своих складских резервах.

Он сказал, что с начала года стало известно, что у Азербайджана достаточно ресурсов на складах и общая ситуация стабильна.