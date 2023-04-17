Азербайджан привержен продолжению усилий по продвижению мирной повестки.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в телефонном разговоре с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом.

В ходе беседы министр обратил внимание на нынешнюю ситуацию в регионе в постконфликтный период, на регулярные военно-политические провокации со стороны Армении, которые подрывают мирные и созидательные усилия Азербайджана. В этой связи было отмечено, что Армения до сих пор не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, препятствует усилиям по реинтеграции армянского населения Азербайджана и выступает против предложения о создании пограничного пункта для предотвращения злоупотреблений на Лачынской дороге.

Было заявлено, что, несмотря на неконструктивные шаги со стороны Армении, Азербайджан полон решимости продолжать усилия по продвижению мирной повестки.