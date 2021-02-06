Азербайджан огласил 7 приоритетов в сотрудничестве с ЕБРР

Правительство Азербайджана изучает и выявляет новые возможности для расширения сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по 7 приоритетным для страны направлениям в области развития. Как передает Report со pссылкой на источника в правительстве, ЕБРР были предложены следующие направления: развитие частного сектора и МСП; повышение эффективности государственной поддержки частного предпринимательства; приватизация; повышение уровня участия частного сектора по таким направлениям, как экономический рост и занятость населения; глубокая реформа государственных предприятий, направленная на повышение эффективности, прозрачности и конкурентоспособности; расширение государственно-частного партнерства; расширение и дальнейшее развитие цифровой экономики.

По словам источника, ЕБРР всегда был надежным и важным партнером Азербайджана в области развития. На сегодняшний день банк реализовал в Азербайджане 175 проектов на общую сумму более 3,123 млрд евро, из них 13 – в государственном секторе (1,6 млрд евро) и 162 – в частном секторе (с долей в 23% от портфеля).

22 ноября 2019 года Азербайджан впервые присоединился к сообществу доноров ЕБРР, подписав соглашение о взносах и внеся 2 млн евро в Восточноевропейский фонд энергоэффективности и окружающей среды (Е5Р), а также присоединившись к Счету технического сотрудничества ЕБРР, где его взнос составил такую же сумму.

В свою очередь, ЕБРР дал старт в Азербайджане «Зеленой программе». Город Гянджа был выбран в качестве города-партнера в рамках этой инициативы. Реализация первого проекта начнется в 2021 году.

Отметим, что EБРР на проект по очистке твердых бытовых отходов в городе Гянджа выделил Азербайджану 10 млн евро. Банк будет содействовать обновлению инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов в Гяндже.

ЕБРР играет важную роль в финансировании частного сектора в Азербайджане и вносит свой вклад в развитие малого и среднего бизнеса. Так, в начале 2020 года ЕБРР и Центральный банк Азербайджана подписали соглашение (соглашение о свопе на сумму 50 млн долларов США), в результате которого азербайджанские компании могут воспользоваться кредитами, номинированными в местной валюте.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года.