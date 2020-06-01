Азербайджан обошел Россию по газовым поставкам в Турцию

Азербайджан обогнал Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте этого года, свидетельствует отчет энергетического регулятора Турции EPDK, сообщает РИА Новости.
В документе сравниваются объемы турецкого импорта газа из различных стран в марте 2019-го и этого года.
В марте прошлого года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 32,55 процента (1,398 миллиарда кубометров), однако за тот же период этого года показатель сократился до 9,89 процента — 389,7 миллиона кубометров.
В марте 2020 года на лидирующие позиции по экспорту голубого топлива в республику вышли Азербайджан с долей 23,45 процента, Катар (19,95 процента), Иран (14,15 процента) и Алжир (13,69 процента). Таким образом, Россия заняла пятое место среди крупнейших экспортеров газа в Турцию в марте этого года.
Между тем, в предыдущем отчете регулятора Россия продолжала занимать первое место по продаже голубого топлива в Турцию. Так, по итогам февраля 2020 года доля российского газа составила 21,14 процента (1,112 миллиарда кубометров), а Азербайджан находился на третьем месте (16,34 процента), уступая США (17,71 процента)