11 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 15 марта 2022 года (https://rg.ru/amp/2022/06/11/putin-podpisal-zakon-o-neispolnenii-reshenij-espch-posle-15-marta.html). Азербайджан, в отличие от РоссииЮ не отказывался от исполнения решений Европейского суда.

Однако, 10 июня 2022 года Комитет министров Совета Европы принял резолюцию, которая касается дела «группы Анара Мамедли», в которой собраны дела 9 активистов и журналистов, подвергшихся арестам в 2013–2016 годах.

Речь идет о решениях ЕСПЧ по делам Анара Мамедли, Интигама Алиева, Хадиджи Исмайловой, Лейлы и Арифа Юнуса, Байрама Мамедова (ныне покойного), Гияса Ибрагимли, Мамеда Азизова и Шахина Новрузлу.

Комитет министров отмечает, что заявителям были выплачены компенсации, но в то же время указывает, что они не были полностью реабилитированы и судимости с них не сняты (https://turan.az/ext/news/2022/6/free/politics_news/ru/5971.htm).

Почему же Азербайджан не полностью выполнил решение Европейского суда?

Как заявил # адвокат Асабали Мустафаев, раньше в Азербайджане имело место неисполнение решений Европейского суда в области справедливого возмещения.

«Теперь этой проблемы почти не существует. Но проблемы в связи с неисполнением решений Европейского суда остаются. Это, прежде всего, касается вопросов повторного рассмотрения судебных дел», — сказал Асабали Мустафаев.

Член Президиума Коллегии адвокатов Мухтар Мустафаев не согласен с мнением Асабали Мустафаева.

«Ситуация с выполнением решений Европейского суда по правам человека у нас в стране вполне приемлемая. Постепенно решаются также решения Европейского суда, связанные с политическими процессами», — сказал Мухтар Мустафаев.

Одновременно он признал наличие проблем в сфере исполнения решений Европейского суда. «Одной из причин возникновения этих проблем является сложность решений, вынесенных Евросудом», — сказал член Президиума.

Мы также решили выяснить и позицию Верховного суда Азербайджана. Как заявил председатель Коллегии Верховного суда Санан Гаджиев, информация о невыполнении решений Европейского суда по правам человека не соответствует действительности. «Все постановления Европейского суда обсуждаются на Пленумах Верховного суда и принимаются соответствующие решения», — сказал нам Санан Гаджиев.