«Азербайджан не остановится где-то на полпути к Ханкенди»

Российское интернет-издание Газета.Ру посвятило аналитическую публикацию вопросу о том, почему Ереван и Баку не готовы к «настоящей войне». Имеются в виду полномасштабные боевые действия.

Автор задается вопросом — если масштабный вооруженный конфликт между этими южнокавказскими странами примет затяжной характер, то как они будут восполнять потери в личном составе, вооружении и военной технике? Автор приходит к выводу, что Азербайджан и Армения сами этого никак не осилят, а их близкие друзья Турция и Россия вместо них воевать за Карабах не станут. То есть, эта война захлебнется или перерастет в долговременную, вялотекущую. Вопрос, насколько такая оценка похожа на правду? Автор считает, что в настоящее время ситуация с разрешением конфликта вокруг Нагорного Карабаха абсолютно тупиковая.

А вот какой она видится политологу-международнику Ильгару Велизаде:

— За истекшие десятилетия прогнозов относительно характера возможных военных действий за Карабах было предостаточно. Были просчитаны различные сценарии, и нынешний тоже не уникален – он является одной из гипотез. Что касается возможности затяжной войны, тут, конечно, сложно говорить, насколько длительной она может оказаться. Точно так же можно предположить, что в случае начала полномасштабных военных действий, они примут достаточно сложный характер, с учетом того арсенала, который накоплен сторонами. Если все это будет задействовано, то разрушительный эффект окажется серьезным, конечно. К сожалению, нужно говорить, что возможность потерь не только среди военных, но и среди мирного населения будет большой, вот это мы можем прогнозировать.

Продолжительность боевых действий зависит от их масштабов. Полномасштабные военные действия, как показывает практика, сменяются относительно вялотекущими боями, и ситуация может относительным образом стабилизироваться. Допустим, апрельские бои 2016 года показали, что после серьезного обострения ситуации сторонам все-таки удалось отойти на занятые позиции, и вместе с внешним посредником стабилизировать обстановку.

Что касается экономических ресурсов, естественно, позиции азербайджанской стороны выглядят гораздо предпочтительней. И мобилизационные ресурсы у Азербайджана гораздо больше армянских. Если говорить о широких военных действиях, я думаю, армянская сторона понесет в таком случае более ощутимые потери, поскольку им сложнее будет их восполнить. У Армении уйдет на это в несколько раз больше времени. У них нет своих возможностей, денег, и это значит, что им придется прибегнуть к заимствованиям. Это вызовет и ухудшение экономической ситуации в значительной степени, и грозит осложнением социальных проблем. В таких условиях не исключается рост миграции, и в этом смысле Армения будет нести гораздо большие потери, чем Азербайджан. Усилится депопуляция Армении.

В целом отрицательный эффект будет очень серьезный для обоих государств, но понятно, что той из них, которое более сильно экономически, легче справится с экономическими потерями.

Необходимо отметить также, что если дело дойдет до возобновления широкомасштабных боевых действий, то, я думаю, в этот раз Азербайджан, конечно, не остановится где-то на полпути к Ханкенди, и, скорее всего, расширит географию военных операций. Я имею в виду именно действия на Карабахском направлении. Армянская сторона должна принимать во внимание и этот фактор. К сожалению, внешние эксперты этот фактор учитывают мало. Дело в том, что если Азербайджан развернет наступательную операцию, он будет стараться закрепиться на отвоеванных, фактически возвращенных позициях. Отступления не будет, как в принципе показала это апрельская война. Азербайджан вернул себе утраченные позиции на передовой, и, несмотря на угрозы армянской стороны, возвращать их не собирается. Так же будет и в новом случае. Это должны учитывать эксперты, стратеги всевозможные. Это социально-психологический фактор для Азербайджана. И он в расчетах внешних оценщиков не учитывается, к сожалению. А это надо бы делать. Потому что фактор усталости населения от ожидания возвращения Нагорного Карабаха Азербайджану играет немаловажную роль.