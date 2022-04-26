26 апреля 2022 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с вице-премьером, министром обороны Латвийской Республики Артисом Пабриксом.

Как сообщили в управлении пресс-службы МИД, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем отношений между двумя странами и обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития отношений.

Дж.Байрамов отметил, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Латвией, и сотрудничество между двумя странами на двустороннем и многостороннем уровнях успешно продолжается. Касаясь интенсивности контактов между двумя странами на различных уровнях, министр подчеркнул важность продолжения взаимных визитов.

В свою очередь, министр обороны Латвии Артис Пабрикс отметил, что Азербайджан является для его страны стратегическим партнером. Он сказал, что Азербайджан и Латвия плодотворно сотрудничают на двусторонней основе и в рамках ряда международных и региональных организаций. Артис Пабрикс сказал, что Латвия поддерживает всестороннее сотрудничество Азербайджана с ЕС.

Министр Дж.Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Евросоюзом, и выразил надежду, что переговоры по новому договору между сторонами будут завершены в ближайшее время.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в Украине, гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Украине, а также по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.