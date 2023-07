В Турине (Италия) прошла нелеля моды TORINO FASHION WEEK-2023, сообщает #.

Это международный, независимый, инновационный формат модного показа, адресованный начинающим модельерам, инновационным брендам, производителям, малым и средним предприятиям, которые нуждаются в международной известности и продвижении по международным каналам и отраслевым инструментам.

Благодаря сотрудничеству с UNIONCAMERE PIEMONTE и азербайджанской сетью молодых предпринимателей местные бренды получают возможность представить свои работы иностранным участникам в Италии и принять участие во встречах B2B.

SACRIA ATELIER приняла участие в церемонии открытия и представила коллекцию «Spirit of Sacria» осень-зима 2023. Тщательно разработанная с нуля, эта коллекция отражает характерное мировоззрение бренда, демонстрируя гармоничное сочетание традиционных азербайджанских элементов со смелой современной эстетикой.

Коллекция «Spirit of Sacria» отражает суть бренда Sacria. Линия изобилует женственными силуэтами, яркими цветовыми сочетаниями и драматическими дизайнерскими решениями, отражающими видение бренда. Фирменные дизайнерские принты, узоры и уникальная изюминка Sacria составляют ДНК этой коллекции, придавая оригинальность каждому образу.

Отдавая дань уважения нашим корням и предыдущим коллекциям, «The Spirit of Sacria» возрождает элементы из коллекций «Regions of Azerbaijan» и «All Eyes on Sacria». Первый, посвященный нашему культурному наследию, демонстрирует дизайн, вдохновленный различными регионами Азербайджана. Последний, созданный в сотрудничестве с деятелем культуры и художником Лейлой Алиевой, представляет дизайн, основанный на серии ее картин «Глаза», добавляя глубины нашей коллекции.

Sacria Atelier, начинавшая свой путь с создания дизайнерских женских сумок, впервые создала кутюрную коллекцию одежды, с упором на реальную функциональность и посадку, и представила ее участникам из разных стран на международном мероприятии Torino Fashion Week.

Организаторы мероприятия удостиоили SACRIA Atelier престижной наградой «BEST RISING TALENT AWARD 2023» среди множества дизайнеров из разных стран.

Это мероприятие является хорошей возможностью для развития деловых отношений между Италией и Азербайджаном.