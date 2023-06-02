В болгарском городе Софии начало работу 68-ое заседание Европейской комиссии Всемирной туристской организации.

Об этом # сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В рамках заседания 1 июня прошли выборы в Исполнительный совет Всемирной туристской организации.

В результате конкурентной борьбы за 5 вакантных мест среди 11 стран Азербайджан, Италия, Чехия, Литва и Болгария набрали наибольшее количество голосов и были избраны членами Исполнительного совета организации на 2023-2025 годы.

«Благодарим все государства, поддержавшие избрание Азербайджана членом Исполнительного совета», — сообщили в МИД.

Заседание завершится сегодня.