Азербайджан и Нахчыван будут связаны железной дорогой — Ильхам Алиев

«У нас большие планы. Мы дали старт работам по восстановлению. Мы постараемся, чтобы работы по разминированию были завершены в короткие сроки, проведена оценка нанесенного ущерба, параллельно с этим уже дан старт инфраструктурным проектам».

Oб этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после того, как 14 февраля в селе Гюлебирд Лачинского района поднял азербайджанский флаг.

«Сегодня в Горадизе был заложен фундамент железной дороги Горадиз-Зангилан-Агбенд. Эта железная дорога имеет очень большое стратегическое значение. В первую очередь потому, что эта железная дорога будет иметь большое значение как для прибытия граждан на освобожденные земли, так и для перевозки грузов.

С другой стороны, эта железная дорога пойдет в Нахчыван. В совместном заявлении, подписанном 10 ноября, содержится специальное положение о создании Нахчыванского коридора. Эти работы уже начались. Уверен, что этот проект, реализуемый по нашей инициативе, будет выполнен. После долгого перерыва Азербайджан и его неотъемлемая часть — Нахчыванская Автономная Республика будут соединены железной дорогой, и таким образом будут реализованы наши стратегические, экономические и политические цели», — сказал глава государства.