Азербайджан и Кыргызстан условились проводить скоординированную работу по цифровизации Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), а также усилить меры для повышения привлекательности этого транспортного направления в целях привлечения на маршрут дополнительных грузов.

Как сообщает #, соответствующая договоренность достигнута на 5-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой, прошедшем в городе Чолпон-Ата.

Стороны отметили актуальность Среднего коридора.