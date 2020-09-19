Азербайджан и Германия обсудили экономическое сотрудничество

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с послом Германии в Баку Вольфгангом Манигом, сообщает Минэкономики.

Как заявил М.Джаббаров на встрече, Азербайджан придает большое значение развитию сотрудничества со странами Европейского союза, в частности с Германией.

По его мнению, плодотворная деятельность Германо-азербайджанской рабочей группы высокого уровня по торговле и инвестициям, а также внешнеторговой палаты имеет важное значение в развитии связей.

Проведение в конце 2020 года очередного заседания рабочей группы может внести вклад в расширение двустороннего сотрудничества, отметил министр.

По словам М.Джаббарова, ранее в ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» при участии Президента Азербайджана был открыт Центр профессионального образования, созданный с использованием опыта Германии.

Он считает важным продолжение сотрудничества в этой сфере.

Германские компании могут воспользоваться благоприятной инвестиционной и бизнес-средой, транспортно-транзитным потенциалом Азербайджана, сказал глава ведомства.

В.Маниг, в свою очередь, отметил, что его страна заинтересована в развитии связей с Азербайджаном. Он также поделился своим мнением о перспективах двустороннего сотрудничества.