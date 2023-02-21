При необходимости Азербайджан может направить больше сил на продолжающиеся поисково-спасательные работы в турецком Хатае,

Об этом командированному в Турцию сотруднику Report сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

Э.Мирзоев отметил, что в настоящее время большие силы МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные работы в Хатае.

Заместитель министра так же сообщил, что к поисковым работам привлечены как сотрудники МЧС, так и добровольцы.

«114 азербайджанских спасателей круглосуточно работают в Хатае. При необходимости мы можем увеличить численность привлеченных к ним сил»,- заявил он.